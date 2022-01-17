Kapalıçarşı açılışının ilk günü altın fiyatları son dakika hareketliliği kendini göstermeye başladı. Dolar kuru karşısında daima güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 800 TL'ye düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Son olarak cumhuriyet altın 5 bin lira iken yarım 2 bin lira civarında seyrediyor. Aşağı yönlü ibreyi göstermeye devam eden rakamların Ocak ayı sonuna doğru izleyeceği grafik ise merak ediliyor. Peki Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları…