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Haberler Yaşam Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 07:26

Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı açılışının ilk günü altın fiyatları son dakika hareketliliği kendini göstermeye başladı. Dolar kuru karşısında daima güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 800 TL'ye düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Son olarak cumhuriyet altın 5 bin lira iken yarım 2 bin lira civarında seyrediyor. Aşağı yönlü ibreyi göstermeye devam eden rakamların Ocak ayı sonuna doğru izleyeceği grafik ise merak ediliyor. Peki Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Haftanın ilk günü itibariyle altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları canlı ve güncel rakamları merak ediyor. En son gram altın 789 lira iken cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem gördü. Kapalıçarşı üzerinden canlı ve güncel altın fiyatları takibi yapabilmek mümkün oluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 17 OCAK 2022

17 Ocak Pazartesi bugün altın fiyatları ile A Para ekranı üzerinden gün içerisindeki değişimlere, anlık rakamlara ve uzman yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 714,13

SATIŞ: 743,16

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.066,45

SATIŞ: 5.165,13

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Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.243,00

SATIŞ: 5.359,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.249,00

SATIŞ: 5.329,00

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Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.555,00

SATIŞ: 2.621,00

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Altın fiyatları haftanın ilk günü hızlı düşüşte! 17 Ocak bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 789,88

SATIŞ: 790,01

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.277,00

SATIŞ: 1.311,00

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