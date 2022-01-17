Altın fiyatları son dakika… Haftanın ilk günü itibariyle altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları canlı ve güncel rakamları merak ediyor. En son gram altın 789 lira iken cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem gördü. Kapalıçarşı üzerinden canlı ve güncel altın fiyatları takibi yapabilmek mümkün oluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?