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Haberler Yaşam Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 06:19

Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk günü itibariyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımlarını cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın üzerinden değerlendirmek isteyenler anlık rakamları merak ediyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel fiyat bilgisi gelirken son olarak gram altın 786 lira iken, cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakikaKapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Altın alım satımı yapacak olan kişiler ise anlık ve güncel rakamları merak ediyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altına yatırım yapacak olan kişiler altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak çeyrek altın 1,247 liradan işlem görmüştü. Peki 6 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 6 ARALIK 2021

6 Aralık Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.210,00

SATIŞ: 5.294,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.030,41

SATIŞ: 5.130,26

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Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.496,00

SATIŞ: 2.566,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.219,00

SATIŞ: 5.297,00

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Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 706,84

SATIŞ: 734,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.247,00

SATIŞ: 1.279,00

Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 787,09

SATIŞ: 787,27

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