Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk günü itibariyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımlarını cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın üzerinden değerlendirmek isteyenler anlık rakamları merak ediyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel fiyat bilgisi gelirken son olarak gram altın 786 lira iken, cumhuriyet altın fiyatı 5 bin lira civarında işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar? 6 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları