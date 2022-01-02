Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takip edilirken altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Ocak ayına yükselişle başlayan çeyrek altın 1.237 liradan işlem görürken, gram altın 779 TL'den güne başladı. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatını canlı ve anlık takip edebilmek mümkün. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son dakika