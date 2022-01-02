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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 07:12

Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takip edilirken altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Ocak ayına yükselişle başlayan çeyrek altın 1.237 liradan işlem görürken, gram altın 779 TL'den güne başladı. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatını canlı ve anlık takip edebilmek mümkün. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Yeni yılın ikinci gününde altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Aralık ayında altın gram fiyatı, 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin duyurulmasının ardından biranda yüzde 40'ın üzerinde eriyerek 595 TL'ye kadar geri çekilmişti. Peki Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 691,83

SATIŞ: 742,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.255,00

SATIŞ: 5.334,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.069,01

SATIŞ: 5.173,50

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Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.078,00

SATIŞ: 5.353,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.474,00

SATIŞ: 2.617,00

Altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı: 2 Ocak 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.237,00 TL

SATIŞ: 1.306,00 TL

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 779,57 TL

SATIŞ: 779,67 TL

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