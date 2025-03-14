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Haberler Yaşam Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:49

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bir süredir yatay seyirde ilerleyen altın fiyatları sessizliğini bozarak yükselişe geçti. Küresel piyasalardaki hareketlilik altının durumunu doğrudan etkilerken geçtiğimiz haftalarda durağan seyreden altının gram fiyatı bugün 3.529 TL seviyelerini görerek rekor kırdı. Peki, 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Hem yatırımcılar hem de hediyelik alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar güncel altın alış satış rakamlarını yakından inceliyor. Geçtiğimiz iki hafta boyunca düz bir çizgi çizen altın grafiği dün itibarıyla yükselişe geçti. Peki, 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı grafik…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.529,30

SATIŞ(TL) 3.529,71

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.785,00

SATIŞ(TL) 5.833,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.196,00

SATIŞ(TL) 23.547,00

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.991,54

SATIŞ(USD) 2.991,84

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.227,82

SATIŞ(TL) 3.401,33

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