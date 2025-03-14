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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
07:49
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bir süredir yatay seyirde ilerleyen altın fiyatları sessizliğini bozarak yükselişe geçti. Küresel piyasalardaki hareketlilik altının durumunu doğrudan etkilerken geçtiğimiz haftalarda durağan seyreden altının gram fiyatı bugün 3.529 TL seviyelerini görerek rekor kırdı. Peki, 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları…