Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişte! 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Hem yatırımcılar hem de hediyelik alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar güncel altın alış satış rakamlarını yakından inceliyor. Geçtiğimiz iki hafta boyunca düz bir çizgi çizen altın grafiği dün itibarıyla yükselişe geçti. Peki, 14 Mart 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı grafik…