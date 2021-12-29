Altın fiyatları haftanın üçüncü gününü yükselişle kapatıyor! 29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde çok ciddi düşüşlere imza atan altın fiyatları son dakika canlı, anlık ve güncel grafiği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı haftanın üçüncü işlem gününü 726 TL ile kapatırken öte yandan çeyrek ise serbest piyasalarda 1186 TL'den işlem görüyor. Öte yandan vatandaşlar "29 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler yakından takip edilirken gözler önümüzdeki süreçte bu yatırım aracının izleyeceği yöne çevrildi. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne kadar ve kaç TL? İşte tüm detaylar...