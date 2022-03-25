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Haberler Yaşam Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 08:39

Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları son 10 gün içinde yaşadığı inişli çıkışlı seyrini bugün yükseliş hareketiyle takip ediyor. Piyasalar açılmadan önce 935 TL bandında işlem gören altının güncel durumu 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar sorusuyla inceleniyor. Piyasalara yön veren küresel olaylar ve ekonomik gelişmeler bugün de Kapalıçarşı'daki rakamları belirleyen ana faktörlerden olacak. Bugün altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları son haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı, FED faiz kararı, Rusya Ukrayna Savaşı gibi kritik konular dolayısıyla şekillendi. Altın almak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar güncel rakamları 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL sorularıyla ele alıyor. İşte canlı altın fiyatları ekranı ile Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? – 25 MART 2022

Canlı altın fiyatları takibi ile bugünkü ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte en güncel altın fiyatları ve takip ekranı:

Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.519,00 TL

SATIŞ: 1.538,00 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 935,95

SATIŞ: 936,09

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Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 847,11 TL

SATIŞ: 876,26 TL

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Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.196,00 TL

SATIŞ: 6.290,00 TL

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Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.065,00 TL

SATIŞ: 6.131,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.037,00 TL

SATIŞ: 3.077,00 TL

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