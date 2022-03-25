Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları son haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı, FED faiz kararı, Rusya Ukrayna Savaşı gibi kritik konular dolayısıyla şekillendi. Altın almak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar güncel rakamları 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL sorularıyla ele alıyor. İşte canlı altın fiyatları ekranı ile Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? – 25 MART 2022

Canlı altın fiyatları takibi ile bugünkü ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte en güncel altın fiyatları ve takip ekranı: