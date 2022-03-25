Altın fiyatları haftanın zirvesinde! 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları son 10 gün içinde yaşadığı inişli çıkışlı seyrini bugün yükseliş hareketiyle takip ediyor. Piyasalar açılmadan önce 935 TL bandında işlem gören altının güncel durumu 25 Mart Cuma tam, yarım, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar sorusuyla inceleniyor. Piyasalara yön veren küresel olaylar ve ekonomik gelişmeler bugün de Kapalıçarşı'daki rakamları belirleyen ana faktörlerden olacak. Bugün altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ve güncel rakamlar…