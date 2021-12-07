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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı rakamlar: 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 19:05

Altın fiyatları canlı rakamlar: 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzun bir süredir hareketli bir grafiğe sahip olan altın fiyatları anlık rakamlar merak ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda inişli çıkışlı alış satış fiyatları sebebiyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. 7 Aralık Salı anlık ve canlı rakamlara göre; 22 ayar bilezik 703 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 239 liradan işlem görmektedir. Peki; 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

Altın fiyatları hareketlendi! 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 7 Aralık 2021 Salı bugün gram altın 778 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 5 bin 173 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; canlı ve güncel altın fiyatları verilerine ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları hareketlendi! 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 702,28

SATIŞ: 729,28

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.175,00

SATIŞ: 5.234,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.173,00

SATIŞ: 5.251,00

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Altın fiyatları hareketlendi! 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.997,00

SATIŞ: 5.096,21

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.482,00

SATIŞ: 2.538,00

Altın fiyatları hareketlendi! 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.240,00

SATIŞ: 1.265,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 779,04

SATIŞ: 779,19

Altın fiyatları hareketlendi! 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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