Altın fiyatları canlı rakamlar: 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzun bir süredir hareketli bir grafiğe sahip olan altın fiyatları anlık rakamlar merak ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda inişli çıkışlı alış satış fiyatları sebebiyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. 7 Aralık Salı anlık ve canlı rakamlara göre; 22 ayar bilezik 703 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 239 liradan işlem görmektedir. Peki; 7 Aralık 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.