Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 08:01

Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları uluslararası siyasi gelişmelerden ve küresel ekonomideki hareketlenmelerden doğrudan etkileniyor. Gün içinde inişli çıkışlı bir seyir gösteren canlı altın fiyatları tablosu bugün sabah saatlerinde yeniden şekillendi. Vatandaşların ve yatırımcıların bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, ata, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla incelediği güncel alış satış rakamları sabah.com.tr'de anlık son durumuyla yerini aldı! Bugün altının gramı ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı!

Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın ilgi odağı oldu. Yatırımcılar ve bu madeni yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden tam, yarım ve çeyrek gram altın ne kadar, altının gramı kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları milyonların gündemini meşgul ediyor. Canlı altın alış satış rakamları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz1

CANLI ALTIN FİYATLARI – 2 NİSAN 2022

Altın fiyatları güncel durumu sabah.com.tr canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte şuanki güncel rakamlar;

Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.031,00

SATIŞ: 6.109,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.037,00

SATIŞ: 6.037,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.895,00

SATIŞ: 5.954,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.952,00

Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 823,26

SATIŞ: 850,41

Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.476,00

SATIŞ: 1.493,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 908,69

SATIŞ: 909,14

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA