Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları uluslararası siyasi gelişmelerden ve küresel ekonomideki hareketlenmelerden doğrudan etkileniyor. Gün içinde inişli çıkışlı bir seyir gösteren canlı altın fiyatları tablosu bugün sabah saatlerinde yeniden şekillendi. Vatandaşların ve yatırımcıların bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, ata, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla incelediği güncel alış satış rakamları sabah.com.tr'de anlık son durumuyla yerini aldı! Bugün altının gramı ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı!