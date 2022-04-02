Altın fiyatları hızla geriliyor! 2 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ile bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın ilgi odağı oldu. Yatırımcılar ve bu madeni yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden tam, yarım ve çeyrek gram altın ne kadar, altının gramı kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları milyonların gündemini meşgul ediyor. Canlı altın alış satış rakamları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz1

CANLI ALTIN FİYATLARI – 2 NİSAN 2022

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