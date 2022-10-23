Haberler Yaşam Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 06:58

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş eğilimi ile kapatan altın fiyatları, son dönemde ufak bir artış içinde bulunuyor. Peki, 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar