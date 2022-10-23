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Haberler Yaşam Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 06:58

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş eğilimi ile kapatan altın fiyatları, son dönemde ufak bir artış içinde bulunuyor. Peki, 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları alış-satış rakamlarını takip ediyor. Altının gram fiyatı, iki haftadır kritik eşiğin altında seyrediyor Peki, ugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım , çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile altın fiyatları alış-satış rakamları…

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 899,73

SATIŞ: 927,50

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Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

3.264,00

3.333,00

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

1.637,00

1.666,00

Altın fiyatları ile ilgil son dakika hareketliliği: 23 Ekim Pazar güncel-canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

990,02

990,47

SON DAKİKA