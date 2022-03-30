Haberler Yaşam Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:20

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları petrol ve döviz kurlarına paralel olarak hızla düşüşe geçti. Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla sarsılan küresel piyasalar ve buna bağlı olarak altın fiyatları, dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından yönünü değiştirerek toparlanma sürecine girdi. Dolarda yaşanan 1,6'lık gerileme altının ons fiyatında da ciddi bir düşüşe yol açtı. Bunun üzerine altının gramı fiyatı da 885 liraya kadar geriledi. Peki 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları ile güncel takip ekranı!