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Haberler Yaşam Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:20

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları petrol ve döviz kurlarına paralel olarak hızla düşüşe geçti. Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla sarsılan küresel piyasalar ve buna bağlı olarak altın fiyatları, dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından yönünü değiştirerek toparlanma sürecine girdi. Dolarda yaşanan 1,6'lık gerileme altının ons fiyatında da ciddi bir düşüşe yol açtı. Bunun üzerine altının gramı fiyatı da 885 liraya kadar geriledi. Peki 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları ile güncel takip ekranı!

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika gelişmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalardaki gelişmeleri takip eden altının gram fiyatı dün İstanbul'da gerçekleşen Rusya Ukrayna müzakerelerinin ardından düşüşe geçti. Yatırımcılar ve hediye olarak altın almayı planlayan vatandaşlar 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusuyla altının güncel durumunu merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile altının gram fiyatı ve alış satış rakamları…

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? – 30 MART 2022

Altın fiyatları bugün güne hareketli başladı. Gram, yarım ve çeyrek altın güne önceki günlere nazaran değer kaybıyla başladı. İşte güncel rakamlar ve anlık alış satış rakamları;

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 903,38

SATIŞ: 903,57

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Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.469,00

SATIŞ: 1.487,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.938,00

SATIŞ: 2.975,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.867,00

SATIŞ: 5.928,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları müzakere sonrası hızla düşüyor! 30 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? İşte canlı altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.954,00

SATIŞ: 6.044,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.994,00

SATIŞ: 6.082,00

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