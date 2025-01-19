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Haberler Yaşam Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:41

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

Altın piyasasında 19 Ocak 2025 itibarıyla fiyatlar merak konusu! Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? Altın fiyatlarında yükseliş mi var, düşüş mü? Güncel fiyatları ve piyasa hareketleri hafta sonu da yatırımcıların yakın kadrajında. İşte, 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

19 Ocak 2025 altın fiyatları belli oldu! Altın yatırımcıları ve alıcıları için fiyatların düşüp düşmediği ya da yükseldiği sorusu gündemde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı!

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.081,24

SATIŞ(TL) 3.081,85

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Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.034,00

SATIŞ(TL) 5.077,00

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Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.494,00

SATIŞ(TL) 20.804,00

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Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.700,74

SATIŞ(USD) 2.701,27

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