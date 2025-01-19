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Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
09:41
Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?
Altın piyasasında 19 Ocak 2025 itibarıyla fiyatlar merak konusu! Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? Altın fiyatlarında yükseliş mi var, düşüş mü? Güncel fiyatları ve piyasa hareketleri hafta sonu da yatırımcıların yakın kadrajında. İşte, 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları...