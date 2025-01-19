Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü, arttı mı?

19 Ocak 2025 altın fiyatları belli oldu! Altın yatırımcıları ve alıcıları için fiyatların düşüp düşmediği ya da yükseldiği sorusu gündemde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı!