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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:39
CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!
Altın fiyatları, 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların ve birikim yapanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatlarında bugün nasıl bir değişim yaşandı? Global piyasalardaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte, 20 Ocak 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları!