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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:39

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

Altın fiyatları, 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların ve birikim yapanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatlarında bugün nasıl bir değişim yaşandı? Global piyasalardaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte, 20 Ocak 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yine ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları nasıl şekillendi? İşte, yatırımcıların dikkatle takip ettiği piyasalardaki güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.085,92

SATIŞ(TL) 3.086,55

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.032,00

SATIŞ(TL) 5.070,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.494,00

SATIŞ(TL) 20.804,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Ocak 2025 Pazartesi || Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.699,87

SATIŞ(USD) 2.700,37

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