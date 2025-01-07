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CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN | 7 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları NE KADAR?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:44
CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN | 7 Ocak 2025 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları NE KADAR?
Altın piyasası, 7 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları tablosu...