Altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 7 Ocak 2025 itibarıyla da devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında güncel rakamlar belirlendi. Haftanın ikinci gününde altın piyasasında yaşanan değişim, yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar?