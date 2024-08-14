Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından gram altın 2 bin 661 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların gündeminde yer alan dalgalanmada bugün canlı tablo yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ağustos 2024 bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte, günün güncel altın kuru fiyatları!