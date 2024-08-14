Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:20
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinde araştırılıyor. Altın almak, satmak isteyenler canlı fiyat tablosunda gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatlarını inceliyor. Aynı zamanda Kapalıçarşı altın fiyatları da mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları!