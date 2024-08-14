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Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:20

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinde araştırılıyor. Altın almak, satmak isteyenler canlı fiyat tablosunda gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatlarını inceliyor. Aynı zamanda Kapalıçarşı altın fiyatları da mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından gram altın 2 bin 661 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların gündeminde yer alan dalgalanmada bugün canlı tablo yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ağustos 2024 bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte, günün güncel altın kuru fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.660,97

SATIŞ(TL) 2.661,24

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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.344,00
SATIŞ(TL) 4.411,00

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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.826,00

SATIŞ(TL) 18.095,00

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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.468,20

SATIŞ(USD) 2.468,57

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