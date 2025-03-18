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Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
08:10
Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Anlık verilere göre, ons altın 3.013 liradan işleme başladı. Peki, 18 Mart itibarıyla altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte detaylar…