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Haberler Yaşam Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:10

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci günü itibarıyla çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Anlık verilere göre, ons altın 3.013 liradan işleme başladı. Peki, 18 Mart itibarıyla altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte detaylar…

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış tablosunda odaklandı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları güncel olarak sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel rakamlar…

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.548,41

SATIŞ(TL) 3.548,81

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Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.819,00

SATIŞ(TL) 5.867,00

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Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.780,00

SATIŞ(TL) 23.267,00

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Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 18 Mart | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.013,31

SATIŞ(USD) 3.013,55

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