CANLI - ANLIK | Altın fiyatları rekorlara doymuyor! 15 Aralık 2021 Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde yukarı yönlü çok ciddi bir ivme kazanırken öte yandan bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar grafikteki canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı her gün rekor tazelerken bugün ise sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rapora göre; 818 TL ile açılış yaptı. Öte yandan "15 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Milyonlar bu yatırım aracının anlık takibini yapıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar grafiği...