Haberler Yaşam SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:34

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dolar, Euro, petrol ve son olarak altın fiyatlarında da göstergeler yeşile döndü. Bir süredir grafiğinde küçük çaplı da olsa düşüş yaşayan yatırım aracının gram fiyatı 10 Nisan bugünkü anlık verilere göre göre; 923 TL'den alıcı buluyor. Öte yandan piyasaları yakından takip edenler bu noktada "10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Analistler bir süre daha fiyatlardaki bu tip dalgalanmanın devam edeceğini öngörüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve detaylar…