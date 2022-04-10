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Haberler Yaşam SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:34

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dolar, Euro, petrol ve son olarak altın fiyatlarında da göstergeler yeşile döndü. Bir süredir grafiğinde küçük çaplı da olsa düşüş yaşayan yatırım aracının gram fiyatı 10 Nisan bugünkü anlık verilere göre göre; 923 TL'den alıcı buluyor. Öte yandan piyasaları yakından takip edenler bu noktada "10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Analistler bir süre daha fiyatlardaki bu tip dalgalanmanın devam edeceğini öngörüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve detaylar…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen ya da altınlarını satacak vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi yoksa düşecek mi?' sorularını gündeme taşırken altının gram fiyatı son dönemdeki sessizliğini bozdu ve yükselişe geçti. Hal böyleyken canlı, güncel ve anlık gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

10 NİSAN 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 835,56

SATIŞ: 864,16

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.130,00

SATIŞ: 6.205,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.091,00

SATIŞ: 6.183,00

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.983,00

SATIŞ: 6.048,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.996,00

SATIŞ: 3.035,00

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI sessizliğini bozdu yükselişe geçti! 10 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.498,00

SATIŞ: 1.517,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 923,02

SATIŞ: 923,44

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