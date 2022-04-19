Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:51

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları adeta son dönemin yeni rekorunu kırdı. Bir süredir hareketli grafiğiyle dikkat çeken yatırım aracı geçtiğimiz gün 936 TL ile son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdilerde ise özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci gününde saatler 06.30'u gösterirken altının gram fiyatı serbest piyasalarda 930 TL'den alıcı buluyor. İşte canlı, güncel ve anlık verileri ile altın fiyatları takip ekranı...