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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:51

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları adeta son dönemin yeni rekorunu kırdı. Bir süredir hareketli grafiğiyle dikkat çeken yatırım aracı geçtiğimiz gün 936 TL ile son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdilerde ise özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci gününde saatler 06.30'u gösterirken altının gram fiyatı serbest piyasalarda 930 TL'den alıcı buluyor. İşte canlı, güncel ve anlık verileri ile altın fiyatları takip ekranı...

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel verileriyle son dönemin yakından takip edilen konuları arasında bulunuyor. Grafiğinde bir süredir hareketliliği sürdüren yatırım aracı, jeopolitik risklerin artması nedeniyle yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Hal böyleyken ise "19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Altının gram fiyatı bugüne 930 TL'den açılış yaparken gün içerisindeki gelişmeler özellikle yatırımcıların gündeminde bulunuyor. İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı gelişmeler...

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.046,00

SATIŞ: 6.111,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.028,00

SATIŞ: 3.067,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.514,00

SATIŞ: 1.533,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: Son 5 haftanın zirvesini gördü! 19 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 932,94

SATIŞ: 933,06

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