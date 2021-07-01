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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA : 1 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.07.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:32

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA : 1 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 496 TL'den işlem görürken çeyrek ise 803 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "1 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

Canlı altın fiyatları 1 Temmuz son dakika gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir süre önce 500 TL'nin üzerindeki rakamlarıyla dikkatleri üzerine çeken sarı metalin gram fiyatı şimdi ise 496 TL bandındaki seyrini sürdürüyor. Hal böyleyken "1 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen verilere göre; altının gramı bugün 496 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Canlı altın fiyatları 1 Temmuz son dakika gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 445,34

SATIŞ: 476,57

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Canlı altın fiyatları 1 Temmuz son dakika gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.234,00

SATIŞ: 3.301,00

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Canlı altın fiyatları 1 Temmuz son dakika gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.255,00

SATIŞ: 3.305,00

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Canlı altın fiyatları 1 Temmuz son dakika gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.141,34

SATIŞ: 3.203,23

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