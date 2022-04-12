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Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:12
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
07:14
Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği
Altın fiyatları son dakika gelişmelerine göre güncel verilerde yukarı ivmeli bir hareketlilik yaşanıyor. Haftaya hareketli başlayan altın grafik tablosu inişli çıkışlı seyretmeye devam ediyor. 12 Nisan 2022 Salı bugün sabah 06.30 itibarıyla altının gram altın fiyatı 923,24 liradan satış işlemi görüyor. Altın birikimi yapanların ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte anlık canlı altın fiyatı son dakika gelişmeleri...