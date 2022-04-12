Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Bir süredir inişli çıkışlı seyreden grafik hafta başında yükselişe geçti. "22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aranıyor. 12 Nisan bugün güncel altın fiyatlarında gram altın fiyatı 923 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 1515 liradan satış işlemi görüyor. İşte canlı - anlık - güncel altın fiyatı son dakika verileri...