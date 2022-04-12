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Haberler Yaşam Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 07:14

Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

Altın fiyatları son dakika gelişmelerine göre güncel verilerde yukarı ivmeli bir hareketlilik yaşanıyor. Haftaya hareketli başlayan altın grafik tablosu inişli çıkışlı seyretmeye devam ediyor. 12 Nisan 2022 Salı bugün sabah 06.30 itibarıyla altının gram altın fiyatı 923,24 liradan satış işlemi görüyor. Altın birikimi yapanların ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte anlık canlı altın fiyatı son dakika gelişmeleri...

Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Bir süredir inişli çıkışlı seyreden grafik hafta başında yükselişe geçti. "22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aranıyor. 12 Nisan bugün güncel altın fiyatlarında gram altın fiyatı 923 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 1515 liradan satış işlemi görüyor. İşte canlı - anlık - güncel altın fiyatı son dakika verileri...

Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 836,25

SATIŞ: 842,51

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Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.120,00

SATIŞ: 6.194,00

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Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.982,00

SATIŞ: 6.044,00

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Altın Fiyatları yükselişte! 12 Nisan Bugün Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın grafiği

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.973,00

SATIŞ: 6.037,00

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