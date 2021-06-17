Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile geçtiğimiz seneden bu yana gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle salgın sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin gram fiyatı son aylarda 500 TL'yi aşkın fiyatlarıyla dikkat çekiyordu. Bugün ise gelen anlık verilere göre fiyatlardaki düşüş dikkat çekti. Bu kapsamda altının gram fiyatı 499 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken gün içerisinde "17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…