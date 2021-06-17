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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 15:53

Son dakika 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son dönemde fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken son dakika gelişmeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bu noktada ve serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu noktada " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları son gelişmeler…

Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

son dakika gelişmeleri ile geçtiğimiz seneden bu yana gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle salgın sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin gram fiyatı son aylarda 500 TL'yi aşkın fiyatlarıyla dikkat çekiyordu. Bugün ise gelen anlık verilere göre fiyatlardaki düşüş dikkat çekti. Bu kapsamda altının gram fiyatı 499 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken gün içerisinde " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 454,55

SATIŞ: 486,13

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Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.383,00

SATIŞ: 3.434,00

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Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.262,07

SATIŞ: 3.326,30

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Son dakika altın fiyatları 2021 canlı rakamlar: 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.633,00

SATIŞ: 1.671,00

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