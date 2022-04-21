Altın fiyatları canlı verileri birikim ve yatırım yapmak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Dünyadaki gelişmeler sebebiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Grafik kırmızıya boyanırken bugün altının gram fiyatı ise saat 06.00 itibarıyla 921 liradan satış işlemi görüyor. Altın yorumlarını takip edenler grafiğin bir sonraki adımını bilmek istiyor. Peki, 21 Nisan cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte piyasadan son dakika, anlık ve güncel altın fiyatları…