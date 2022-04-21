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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:59

ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı verileri birikim ve yatırım yapmak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Dünyadaki gelişmeler sebebiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Grafik kırmızıya boyanırken bugün altının gram fiyatı ise saat 06.00 itibarıyla 921 liradan satış işlemi görüyor. Altın yorumlarını takip edenler grafiğin bir sonraki adımını bilmek istiyor. Peki, 21 Nisan cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte piyasadan son dakika, anlık ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri diğer piyasaları da etkilediğinden dolayı ilgiyle takip ediliyor. Yaşanan diplomatik gelişmeler ışığında inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları düşüşle başladığı haftanın sonuna yaklaşılırken toparlanmaya çalışıyor. Bugün çeyrek altın fiyatı 1514 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 844 liradan satış işlemi görüyor. Peki, 21 Nisan Bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düşer mi yükselir mi? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan anlık ve canlı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

BUGÜN CANLI ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.996,00

SATIŞ: 3.027,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.960,00

SATIŞ: 6.009,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.982,00

SATIŞ: 6.032,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI - ANLIK RAKAMLAR: 21 Nisan 2022 Bugün cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.499,00

SATIŞ: 1.513,00

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