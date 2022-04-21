Altın fiyatları son dakika gelişmeleri diğer piyasaları da etkilediğinden dolayı ilgiyle takip ediliyor. Yaşanan diplomatik gelişmeler ışığında inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları düşüşle başladığı haftanın sonuna yaklaşılırken toparlanmaya çalışıyor. Bugün çeyrek altın fiyatı 1514 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 844 liradan satış işlemi görüyor. Peki, 21 Nisan Bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düşer mi yükselir mi? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan anlık ve canlı altın fiyatları…