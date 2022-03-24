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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:30

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

Son dakika altın fiyatları güncel ve anlık rakamlarla yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün araştırılan "altın fiyatları ne kadar oldu" sorusu bugün de serbest piyasalar ve Kapalıçarşı verileriyle yanıtlandı. Bugün saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 925 TL. Güne düşüşle başlayan grafiğin ardından vatandaşlar "24 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte piyasadan gelen altın fiyatları canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri birçok durumdan etkileniyor. Haftalardır süren Rusya Ukrayna savaşı bu konuda belirleyici oldu. Bugün yapılacak NATO zirvesi ardından piyasalardaki değişim gözlenecek. Buna göre "24 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları sabahın erken saatlerinde yanıt aramaya başladı. Canlı altın fiyatlarına göre gram altın 925 TL'den işlem görüyor. Dün yeşile dönen grafik bugün kırmızıya boyanmış durumda. İşte canlı ve anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.123,00

SATIŞ: 6.215,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 838,40

SATIŞ: 866,17

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.140,00

SATIŞ: 6.222,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.503,00

SATIŞ: 1.521,00

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