Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL CANLI: 24 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Piyasadan anlık veriler

Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:30

Son dakika altın fiyatları güncel ve anlık rakamlarla yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün araştırılan "altın fiyatları ne kadar oldu" sorusu bugün de serbest piyasalar ve Kapalıçarşı verileriyle yanıtlandı. Bugün saat 07.00 itibarıyla gram altın fiyatı 925 TL. Güne düşüşle başlayan grafiğin ardından vatandaşlar "24 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte piyasadan gelen altın fiyatları canlı rakamlar…