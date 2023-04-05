Haberler Yaşam SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 5 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:26

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 5 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Nisan ayına yukarı yönlü bir seyirle giriş yaptı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerine doğru ABD'den gelen ekonomik veriler sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde canlı tabloyu yakından takip ediyor ve "5 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 1252 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 2079 TL ile güne giriş yaptığı görülüyor. İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…