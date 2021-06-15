Hareketli bir grafiğe sahip olan altın fiyatları ile ilgili son dakika rakamlar yakından takip ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bilgisi bu noktada önem kazanırken özellikle yaz aylarının gelmesi ve düğün yasaklarının da kalkması ile birlikte sıklıkla araştırılır hale geldi. Son dönemde yükseliş gösteren 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika alış ve satış fiyatları bilgisi.