Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 30.04.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 06:16

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliğini koruyor. İniş çıkışı grafiği sürekli değiştiği için canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı üzerinden anlık verilere ulaşabiliyor. Altının gram fiyatı 905 liradan işlem görürken düşüşün ne kadar devam edeceği konuşuluyor. Peki altın fiyatları ne kadar, altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları