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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 06:16

Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliğini koruyor. İniş çıkışı grafiği sürekli değiştiği için canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı üzerinden anlık verilere ulaşabiliyor. Altının gram fiyatı 905 liradan işlem görürken düşüşün ne kadar devam edeceği konuşuluyor. Peki altın fiyatları ne kadar, altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri anlık takip edilirken yatırımcının gündeminde yer alıyor. Bayram öncesi kar amaçlı yatırım yapmak isteyenler 30 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar oldu, altın düşecek mi, yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Gram altın seviyesi 900 TL'ye geldiği için bu seviyelerden düğün alışverişi başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcının ilgilendiği altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 824,23

SATIŞ:853,87

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Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.081,00

SATIŞ: 6.172,00

Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.902,00

SATIŞ: 5,978,00

Altın fiyatları son dakika: Bayram öncesi altın düşer mi yükselir mi? 30 Nisan 2022 Bugün ata, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.058,00

SATIŞ: 6.133,00

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