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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:26

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın piyasası, 7 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları tablosu...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 7 Ocak 2025 itibarıyla da devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında güncel rakamlar belirlendi. Haftanın ikinci gününde altın piyasasında yaşanan değişim, yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.990,26

SATIŞ(TL) 2.990,72

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.924,00

SATIŞ(TL) 4.968,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.146,00

SATIŞ(TL) 20.450,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.631,78

SATIŞ(USD) 2.632,14

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