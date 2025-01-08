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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
16:26
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın piyasası, 7 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları tablosu...