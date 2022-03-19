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Haberler Yaşam CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:50

CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmeleriyle takip ediyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken birçok piyasada olduğu gibi altının da grafiğinde çok ciddi yükselişler yaşanmıştı. Bu kapsamda binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber gerek serbest piyasalardan gerekse Kapalıçarşı kuyumcularından altının güncel fiyatını merak ediyor. Bu noktada "19 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Altın fiyatları grafiğinde göstergeler Fed faiz kararı sonrası yeşile döndü. Haftanın son işlem gününde de günü yükselişle kapatan yatırım aracının önümüzdeki süreçte izleyeceği seyir özellikle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. "19 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?" soruları ise bu noktada yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde gelen rakamlara göre; gram altın fiyatları piyasada 913 TL'den işlem görüyor. Canlı rakamlar için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 831,47

SATIŞ: 857,06

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CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.076,00

SATIŞ: 6.178,00

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CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.953,00

SATIŞ: 6.002,00

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CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.986,00

SATIŞ: 3.012,00

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