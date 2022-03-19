Haberler Yaşam CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:50

CANLI: ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2022 son dakika güncel gelişmeler: Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmeleriyle takip ediyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken birçok piyasada olduğu gibi altının da grafiğinde çok ciddi yükselişler yaşanmıştı. Bu kapsamda binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber gerek serbest piyasalardan gerekse Kapalıçarşı kuyumcularından altının güncel fiyatını merak ediyor. Bu noktada "19 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…