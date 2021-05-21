Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle son haftalardaki yukarı yönlü ivme dikkatle takip ediliyordu. Gün içerisinde de değişen grafiğe sahip olduğundan dolayı "21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar güncel rakamları öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisine ulaşabilirsiniz.