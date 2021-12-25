Haftanın altıncı gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Cumartesi gününe ilişkin canlı ve güncel rakamları bu noktada merak ediliyor. Geçtiğimiz gün gram altın fiyatının 637 lira olması piyasaları hareketlendirmişti. Dolar döviz kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracını Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel anlık takip yapabilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika