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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 19:04

Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın altıncı gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Cumartesi gününe ilişkin canlı ve güncel rakamları bu noktada merak ediliyor. Geçtiğimiz gün gram altın fiyatının 637 lira olması piyasaları hareketlendirmişti. Dolar döviz kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracını Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel anlık takip yapabilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takip edilirken hafta sonu dahil olmak üzere anlık rakamlar merak ediliyor. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Son olarak gram altın 637 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 4 bin lira civarında işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.455,00

SATIŞ: 4.522,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 605,34

SATIŞ: 632,29

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.301,47

SATIŞ: 4.391,23

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Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.149,00

SATIŞ: 2.224,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 452,00

SATIŞ: 4.540,00

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Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.110,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 637,83

SATIŞ: 638,33

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Altın fiyatları son dakika düşüşü sürüyor! 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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