Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takip edilirken hafta sonu dahil olmak üzere anlık rakamlar merak ediliyor. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Son olarak gram altın 637 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 4 bin lira civarında işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?