Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Alım satım ve kar amacı güden vatandaşların gündeminde altın kurundaki grafik yer alıyor. Son dönemde altın düşüşe geçerken ABD ekonomisinin ilk çeyrekte ekonomistlere sürpriz yaparak yüzde 1,4 daralması altın fiyatları için destek oldu. Son olarak gram altın 913 lira, 22 ayar bilezik ise 829 TL'den işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?