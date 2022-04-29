Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları takip edenler altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak görüyor. Son dönemde dolar/TL desteğini kaybeden gram altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Güne 1,487 liradan başlayan çeyrek altın fiyatındaki düşüş piyasaları hareketlendiriyor. Peki 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika