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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL'yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:06

Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL'yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları takip edenler altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak görüyor. Son dönemde dolar/TL desteğini kaybeden gram altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Güne 1,487 liradan başlayan çeyrek altın fiyatındaki düşüş piyasaları hareketlendiriyor. Peki 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Alım satım ve kar amacı güden vatandaşların gündeminde altın kurundaki grafik yer alıyor. Son dönemde altın düşüşe geçerken ABD ekonomisinin ilk çeyrekte ekonomistlere sürpriz yaparak yüzde 1,4 daralması altın fiyatları için destek oldu. Son olarak gram altın 913 lira, 22 ayar bilezik ise 829 TL'den işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI VE ANLIK RAKAMLAR

29 Nisan 2022 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisi şöyle;

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:6.067,00

SATIŞ: 6.158,00

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Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 829,61

SATIŞ: 855,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.975,00

SATIŞ: 3.006,00

Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.940,00

SATIŞ: 5.989,00

Altın fiyatları son dakika: Gram fiyatı 913 TL’yi gördü! 29 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.488,00

SATIŞ: 1.502,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 913,69

SATIŞ:913,89

SON DAKİKA