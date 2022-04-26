Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu bir hayli merak ediyor. Altın fiyatları, Fed faiz kararı beklentileri ve Rusya Ukrayna savaşından etkilenirken canlı rakamlar bu yönde değişiyor. Son olarak gram altın 904 TL'yi görünce piyasalar hareketlendi. Peki altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?