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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 06:20

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika düşüş ve yükseliş haberleri takip ediliyor. FED toplantısına kısa süre kala altın kurundaki canlı ve güncel rakamlar anlık değişime geçti. Son olarak tam altın 5.900 TL iken çeyrek altın 1.478 lira civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar takibi yapılabiliyor. Anlık grafiği sürekli değişen Gram altın fiyatları son dönemde ons tarafındaki seyir ile yön buluyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu bir hayli merak ediyor. Altın fiyatları, Fed faiz kararı beklentileri ve Rusya Ukrayna savaşından etkilenirken canlı rakamlar bu yönde değişiyor. Son olarak gram altın 904 TL'yi görünce piyasalar hareketlendi. Peki altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.900,00

SATIŞ: 5.964,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6,008, 00

SATIŞ: 6.099,00

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.955,00

SATIŞ: 2,993,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 824,01

SATIŞ: 851,83

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 904,23

SATIŞ: 904,39

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.478,00

SATIŞ: 1.496,00

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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