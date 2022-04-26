Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika düşüş ve yükseliş haberleri takip ediliyor. FED toplantısına kısa süre kala altın kurundaki canlı ve güncel rakamlar anlık değişime geçti. Son olarak tam altın 5.900 TL iken çeyrek altın 1.478 lira civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar takibi yapılabiliyor. Anlık grafiği sürekli değişen Gram altın fiyatları son dönemde ons tarafındaki seyir ile yön buluyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2022 bugün ata, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son canlı rakamlar