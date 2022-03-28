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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:13

Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk iş gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Alım satım kar amaçlı yatırım yapmak isteyenler altın kurunda son durumu merak ediyor. Altın, ons tarafında 1950 dolar bandının üzerinde seyrederken, gram tarafında ise 930 TL üzerinde haftayı kapattı. Güne düşüşle başlayan 22 ayar bilezik 841 TL iken, yarım 3 bin lira civarında işlem görüyor. Peki 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni günün ilk saatleri itibariyle gündemde yer alıyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar kontrol edilirken alım satım yapacak olan vatandaşlar 28 Mart 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Anlık grafiği sürekli olarak değişen rakamlar canlı olarak takip edilebiliyor. Peki 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Sabah Finans canlı altın fiyatları ekranı ile anlık alış satış rakamları sabah.com.tr'de. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı;

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 841,21

SATIŞ: 870,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.186,00

SATIŞ: 6.280,00

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Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.023,00

SATIŞ: 6.092,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.153,00

SATIŞ: 6.250,00

Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.016,00

SATIŞ: 3.057,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.946,36

SATIŞ: 1.946,83

Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 929,17

SATIŞ: 929,38

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.517,00

SATIŞ: 1.532,00

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