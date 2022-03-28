Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni günün ilk saatleri itibariyle gündemde yer alıyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar kontrol edilirken alım satım yapacak olan vatandaşlar 28 Mart 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Anlık grafiği sürekli olarak değişen rakamlar canlı olarak takip edilebiliyor. Peki 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum