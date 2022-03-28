Altın fiyatları son dakika düşüşü yeni haftaya sıçradı! 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk iş gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Alım satım kar amaçlı yatırım yapmak isteyenler altın kurunda son durumu merak ediyor. Altın, ons tarafında 1950 dolar bandının üzerinde seyrederken, gram tarafında ise 930 TL üzerinde haftayı kapattı. Güne düşüşle başlayan 22 ayar bilezik 841 TL iken, yarım 3 bin lira civarında işlem görüyor. Peki 28 Mart 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları canlı takip ekranı