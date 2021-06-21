Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeler: (21 Haziran 2021) Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 11:46

gelişmeler: (21 Haziran 2021) 'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu?

Piyasaların kalbinin arttığı 'dan haberleri gelmeye başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren alış satış fiyatlarında anlık değişimler piyasaları da hareketlendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişe ulaşan gram altının 500 TL'nin altına düşmesi dikkatlerden kaçmazken altının ile Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafik araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Buna göre; ? 21 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son dakika canlı ve güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeler: 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

gelişmeler haftanın ilk günü itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Yaz aylarının gelmesi düğün sezonunu beraberinde getirirken hediye amaçlı alınan altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Son olarak çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Bugün ise küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel rakamları araştırmaya başladı. Buna göre; ? 21 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeler: 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.371,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika gelişmeler: 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,44

SATIŞ: 482,90

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmeler: 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.344,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmeler: 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.179,93

SATIŞ: 3.241,44

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA