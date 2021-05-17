Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika hareketliliği günün her saati yakından takip ediliyor. 17 Mayıs bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günü olmasının yanı sıra yatırımcılar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Bugün yarım altın bin 585 liradan işlem görürken gram altın ise 499 liradan işlem görüyor. Bu bağlamda; 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!