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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (16 Aralık)
Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 22:14

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (16 Aralık)

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altın fiyatları, son dönemde yukarı yönlü çok ciddi bir ivme kazanırken yatırımlarını altın üzerinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, grafikteki canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca, "16 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar grafiği...

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Aralık

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, şu anda gram altın 900 liradan işlem görüyor. Bu noktada 16 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları merak ediliyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 ARALIK 2021

16 Aralık Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Aralık

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 813,23

SATIŞ: 844,53

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Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Aralık

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.717,15

SATIŞ: 5.833,87

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Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Aralık

GRAM ALTIN

ALIŞ: 903,59

SATIŞ: 903,73

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Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Aralık

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.872,00

SATIŞ: 2.953,00

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