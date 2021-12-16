Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (16 Aralık)

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, şu anda gram altın 900 liradan işlem görüyor. Bu noktada 16 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları merak ediliyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 ARALIK 2021

16 Aralık Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…