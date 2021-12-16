Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (16 Aralık)

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altın fiyatları, son dönemde yukarı yönlü çok ciddi bir ivme kazanırken yatırımlarını altın üzerinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, grafikteki canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca, "16 Aralık Bugün, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar grafiği...