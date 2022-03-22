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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 07:09

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Piyasalar Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle savaş verirken bir yandan enflasyonu bir yandan da merkez bankalarının para politikalarına göre şekilleniyor. Söz konusu gelişmeler, altının ons fiyatı 1933 liradan değerleniyor. Anlık takip Kapalıçarşı'da canlı ve güncel olarak yapılabilir. Peki 22 Mart 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son dakika gelişmeler

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 Mart Salı günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri an be an milyonların gündeminde yer alıyor. Dolar kurundaki tatsız hareketlilik altın kuruna olan talebi arttırıyor. Son olarak gram fiyatı 920 TL iken, tam alın 5 bin lira civarında güne başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren 22 Mart 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı son dakika bilgiler…

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatları 22 Mart Salı günü canlı rakamlar üzerinden araştırılıyor. Sabah Finans canlı altın fiyatları ekranı ile anlık alış satış rakamları sabah.com.tr'de. Bugün altının seyri ve anlık durumu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı;

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 835,45

SATIŞ: 863,72

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.114,00

SATIŞ: 6.207,00

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Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.127,00

SATIŞ: 6.201,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.498,00

SATIŞ: 1.517,00

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.982,00

SATIŞ: 6.048,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.000,00

SATIŞ: 3.035,00

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.498,00

SATIŞ: 1.517,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 921,41

SATIŞ: 921,61

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