Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 07:09

Altın fiyatları son dakika gelişmeler! Gram fiyatı 920 TL’yi gördü! 22 Mart bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Piyasalar Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle savaş verirken bir yandan enflasyonu bir yandan da merkez bankalarının para politikalarına göre şekilleniyor. Söz konusu gelişmeler, altının ons fiyatı 1933 liradan değerleniyor. Anlık takip Kapalıçarşı'da canlı ve güncel olarak yapılabilir. Peki 22 Mart 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son dakika gelişmeler