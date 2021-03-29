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son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Serbest piyasaların ilk günü geride kalırken anlık ve canlı son dakika hareketliliği de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan fiyatı bugün 450 TL'den değer görüyor. ONS düşüşte olurken çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ise yükseliş içerisinde bulunuyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 29 Mart 2021 Pazartesi güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 29.03.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 18:55
Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatlarında hareketliliği, serbest piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip ediliyor. fiyatı, yükseliş ivmesini sürdürürken bugün 450 liradan satılıyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 29 MART 2021?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 29 MART 2021

29 Mart 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.970,00
  • Satış: 3.034,00

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Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.973,00
  • Satış: 3.018,00

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Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 450,04
  • Satış: 450,13

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.448,00
  • Satış: 1.485,00

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