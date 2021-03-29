Altın fiyatları son dakika güncel durum 29 Mart 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği, serbest piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yükseliş ivmesini sürdürürken bugün 450 liradan satılıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYAT I BUGÜN NE KADAR 29 MART 2021?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.