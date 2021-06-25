Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmazken altın fiyatları anlık grafiği sürekli değişiyor. Özellikle son günlerde anlık yükşelişe geçen gram altının bugün 497 lira seviyesinde seyretmesi piyasaları hareketlendirdi. Düğünlerde hediye amaçlı olarak takılan çeyrek altı fiyatı 805, 22 ayar bilezik ise 448 liradan güne başlarken sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru nasıl bir grafik izleyeceği ise araştırılıyor. Peki 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika altın fiyatları