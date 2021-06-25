Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 07:56

Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmazken altın fiyatları anlık grafiği sürekli değişiyor. Özellikle son günlerde anlık yükşelişe geçen gram altının bugün 497 lira seviyesinde seyretmesi piyasaları hareketlendirdi. Düğünlerde hediye amaçlı olarak takılan çeyrek altı fiyatı 805, 22 ayar bilezik ise 448 liradan güne başlarken sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru nasıl bir grafik izleyeceği ise araştırılıyor. Peki 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarının nabzının attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altın 497 lira, cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Koronavirüs salgınında dolar kuruna karşı güvenilir yatırım aracı olarak görülen sarı metalin anlık grafiği sürekli değişiyor. Altın alım satım yapacak yatırımcılar ise canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Peki 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika canlı ve güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,24

SATIŞ: 479,57

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.263,00

SATIŞ: 3.336,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.186,84

SATIŞ: 3.251,47

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Kapalıçarşı'da 25 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.610,00

SATIŞ: 1.640,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA