Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasalarda hafta sonu altın fiyatları son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son aylarda düşüşe geçen gram altının 506 lira, cumhuriyet altının 3 bin lira civarında seyretmesiyle gözlerini sarı metalin alış satış rakamlarına çevirdi. Düğün sezonuyla beraber 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar