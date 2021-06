Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin canlı ve güncel rakamları merak konusu oluyor. Enflasyon altın fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynarken hafta boyunca ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklanıldı. Son olarak çeyrek altının 821 liradan işlem görmesi piyasaları hareketlendirdi. Vatandaşlar altındaki son durum için canlı rakamları araştırıyor. Peki 12 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…