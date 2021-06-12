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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2021 19:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 19:07

hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ?

Serbest piyasalarda hafta sonu gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son aylarda düşüşe geçen gram altının 506 lira, cumhuriyet altının 3 bin lira civarında seyretmesiyle gözlerini sarı metalin alış satış rakamlarına çevirdi. Düğün sezonuyla beraber 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek sorusuna yanıt aranıyor. İşte son dakika fiyatları canlı ve güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

üzerindeki hareketliliği an be an takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin canlı ve güncel rakamları merak konusu oluyor. Enflasyon fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynarken hafta boyunca ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklanıldı. Son olarak çeyrek altının 821 liradan işlem görmesi piyasaları hareketlendirdi. Vatandaşlar altındaki son durum için canlı rakamları araştırıyor. Peki 12 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek sorusuna yanıt aranıyor. İşte gelişmeleri…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 457,48

SATIŞ: 489,18

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 12 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.237,41

SATIŞ: 3.299,99

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