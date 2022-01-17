Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugünde milyonlarca kişinin yakın takibine alındı. Özellikle Merkez Bankası faiz kararının bu hafta açıklanacak olması dolasıyla altın alış satış rakamları merak ediliyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 791 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 1.286 TL'ye kadar düştü. Peki Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı veriler…