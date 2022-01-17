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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:27

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği alım satım yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güvenilir yatırım limanı olarak görülen çeyrek altın fiyatı 1.285 lira iken tam altın 5 bin lira civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen canlı ve güncel rakamlar merak edilirken anlık rakamlar sürekli güncelleniyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugünde milyonlarca kişinin yakın takibine alındı. Özellikle Merkez Bankası faiz kararının bu hafta açıklanacak olması dolasıyla altın alış satış rakamları merak ediliyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 791 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 1.286 TL'ye kadar düştü. Peki Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı veriler…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.252,00

SATIŞ: 5.31,00

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 718,31

SATIŞ: 737,18

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.066,77

SATIŞ: 5.165,46

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.569.00

SATIŞ: 2.601,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.272,00

SATIŞ: 5.318,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 791,07

SATIŞ: 791,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.284,00

SATIŞ: 1.301,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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