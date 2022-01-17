Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 17 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği alım satım yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güvenilir yatırım limanı olarak görülen çeyrek altın fiyatı 1.285 lira iken tam altın 5 bin lira civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen canlı ve güncel rakamlar merak edilirken anlık rakamlar sürekli güncelleniyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son durum