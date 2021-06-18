Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıldan beri ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altın fiyatları bu süreçte, rekor rakamlara da ulaşmıştı. Altının gram fiyatı ise bu sabah 497 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları