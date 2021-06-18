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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 18.06.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 19:00

son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıldan beri ciddi bir hareketlilik içerisinde olan altın fiyatları bu süreçte, rekor rakamlara da ulaşmıştı. Altının gram fiyatı ise bu sabah 497 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (18 HAZİRAN)

Güncel ve canlı altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilir, anlık rakamları takip edebilirsiniz…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 450,23

SATIŞ: 481,64

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.282,00

SATIŞ: 3.334,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.304,00

SATIŞ: 3.354,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Haziran güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.188,63

SATIŞ: 3.255,00

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