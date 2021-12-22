Son dakika altın fiyatları… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üzerinden takip ediliyor. Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcının gözdesi Altın fiyatları ne kadar? 22 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son bilgiler…