Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 18:51

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ellerindeki değerli yatırım aracının anlık grafiğini merak edenler sorgulamalarına devam ediyor. Özellikle gram altın fiyatının 750 TL civarında olması piyasaları hareketlendirdi. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre fiyatlarda yine düşüş sürüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 22 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üzerinden takip ediliyor. Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcının gözdesi Altın fiyatları ne kadar? 22 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son bilgiler…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.654,95

SATIŞ:4.762,66

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.327,00

SATIŞ: 2.419,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.817,00

SATIŞ: 4.938,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.832,00

SATIŞ: 4.905,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 653,93

SATIŞ: 687,22

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 Aralık bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.163,00

SATIŞ: 1.208,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 716,76

SATIŞ: 716,91

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA