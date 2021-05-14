Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son dönemde ufak çaplı bir yükseliş içerisinde bulunuyor. Yatırımını altın fiyatları üzerinde gerçekleştiren vatandaşlar ise, altının gram fiyatı başta olmak üzere hepsine gün içinde göz gezdiriyor. Bu sabah saatlerinde gelen verilere göre gram fiyatı 500 TL olarak kaydedilirken çeyrek 801, yarım ise 1592 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları