Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin ilk gününden beri oldukça hareketli bir grafik çizen altın fiyatları hafta başından beri sert düşüş yaşıyor. Altının gram fiyatı öğle saatlerinde 464 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...