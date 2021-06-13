Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan altının gram fiyatı 506 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek istiyor. Bu kapsamda "13 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 13 Haziran Pazar ONS, Cumhuriyet, Ata, Gram ve Çeyrek altın fiyatları