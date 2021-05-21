Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bir süredir durgunluğunu koruyan sarı metalde yukarı yönlü hareketler özellikle yatırımcıların dikkatini çekerken bu noktada ise 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi süreci ile birlikte ciddi bir yükseliş trendine girmişti. Son dönemde ise gram altın 500 liranın üstüne çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları