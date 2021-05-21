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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 08:41

Altın fiyatları hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek , kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, pandemi sürecinin başından beri altın fiyatlarında ciddi hareketlilik bulunuyor. Son günlerde yükseliş hareketinin sürdüren ve gram fiyatının yeniden 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla son dönemin rekorunu kıran sarı metalin önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir merak konusu haline geliyor. Buna göre, , kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

, kaç para sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bir süredir durgunluğunu koruyan sarı metalde yukarı yönlü hareketler özellikle yatırımcıların dikkatini çekerken bu noktada ise 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi süreci ile birlikte ciddi bir yükseliş trendine girmişti. Son dönemde ise gram altın 500 liranın üstüne çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 454,12

SATIŞ: 485,68

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.335,00

SATIŞ: 3.386,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,60

SATIŞ: 3.288,06

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.611,00

SATIŞ: 1.664,00

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