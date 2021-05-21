Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, pandemi sürecinin başından beri altın fiyatlarında ciddi hareketlilik bulunuyor. Son günlerde yükseliş hareketinin sürdüren ve gram fiyatının yeniden 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla son dönemin rekorunu kıran sarı metalin önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir merak konusu haline geliyor. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ata ve çeyrek altın fiyatları