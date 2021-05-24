Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin başından beri hareketli bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, geride bıraktığımız haftayı da hareketli bir şekilde tamamladı. Bu noktada altının gram fiyatı merak konusu oluyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Mayıs Pazartesi güncel ve canlı altın fiyatları!