Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımcısından meraklısına pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatlarına ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken, altının gram fiyatı ufak çaplı bir düşüşle bu sabaha 520 lira civarından başladı. Gram altınla beraber, ONS, yarım, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Buna göre, 10 Haziran Salı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları