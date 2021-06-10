Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları bu sabaha ufak çaplı bir düşüş ile başlarken, gram altın bu sabah 520 lira civarından işlem görüyor. Ellerinde bulundurdukları altınların, alış satış rakamını öğrenmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 10 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları